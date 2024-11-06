История обменного курса мексиканское песо–гвинейские франки

Обменный курс мексиканских песо/гвинейские франки сейчас составляет 427,180, отражая изменение в размере -1.473% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.476% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/гвинейские франки колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 434,721, и минимумом, равным 413,981, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.749%.