История обменного курса мексиканское песо–евро

Обменный курс мексиканских песо/евро сейчас составляет 0,046, отражая изменение в размере -1.149% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.603% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/евро колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,047, и минимумом, равным 0,045, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.611%.