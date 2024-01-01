История обменного курса евро–мексиканские песо

Обменный курс евро/мексиканские песо сейчас составляет 19,441, отражая изменение в размере -0.130% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.521% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/мексиканские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 19,488, и минимумом, равным 19,181, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 1.029% увеличение стоимости.