История обменного курса мексиканское песо–доминиканские песо

Обменный курс мексиканских песо/доминиканские песо сейчас составляет 2,984, отражая изменение в размере -1.722% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.530% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/доминиканские песо колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 3,043, и минимумом, равным 2,898, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.748%.