История обменного курса доминиканское песо–мексиканские песо

Обменный курс доминиканских песо/мексиканские песо сейчас составляет 0,335, отражая изменение в размере -0.154% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.527% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/мексиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,345, и минимумом, равным 0,329, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.718%.