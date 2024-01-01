10 мексиканских песо в датские кроны
Сконвертируйте MXN в DKK по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MXN к DKK
1 MXN = 0,34480 DKK
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 MXN в DKK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,3539
|0,3646
|Низкий
|0,3385
|0,3369
|В среднем
|0,3458
|0,3466
|Изменение
|-1.70%
|-5.07%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MXN к DKK
За последние 30 дней максимальный курс MXN к DKK составил 0,3539, а минимальный — 0,3385. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3458. Изменение курса MXN к DKK в процентном соотношении составило -1.70.
За последние 90 дней максимальный курс MXN к DKK составил 0,3646, а минимальный — 0,3369. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3466. Изменение курса MXN к DKK в процентном соотношении составило -5.07.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в датские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и DKK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в DKK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.