История обменного курса мексиканское песо–коста-риканские колоны

Обменный курс мексиканских песо/коста-риканские колоны сейчас составляет 25,419, отражая изменение в размере -1.758% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.489% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 25,881, и минимумом, равным 24,700, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.646%.