墨西哥比索兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為28.582，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.677%。

在過去一星期，墨西哥比索兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在22-07-2024高見29.606，並在25-07-2024低見28.461。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.875%。