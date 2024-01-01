250 мексиканских песо в боливийские боливиано

Сконвертируйте MXN в BOB по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = Bs0,3434 BOB

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса MXN к BOB

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BOB
1 MXN в BOBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,35730,3720
Низкий0,34160,3416
В среднем0,34770,3535
Изменение-3.47%-6.63%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MXN к BOB

За последние 30 дней максимальный курс MXN к BOB составил 0,3573, а минимальный — 0,3416. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3477. Изменение курса MXN к BOB в процентном соотношении составило -3.47.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к BOB составил 0,3720, а минимальный — 0,3416. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3535. Изменение курса MXN к BOB в процентном соотношении составило -6.63.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график MXN к BOB

Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в боливийские боливиано

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Боливийский боливиано
1 MXN0,34342 BOB
5 MXN1,71710 BOB
10 MXN3,43420 BOB
20 MXN6,86840 BOB
50 MXN17,17100 BOB
100 MXN34,34200 BOB
250 MXN85,85500 BOB
500 MXN171,71000 BOB
1000 MXN343,42000 BOB
2000 MXN686,84000 BOB
5000 MXN1 717,10000 BOB
10000 MXN3 434,20000 BOB
Обменные курсы Боливийский боливиано / Мексиканское песо
1 BOB2,91189 MXN
5 BOB14,55945 MXN
10 BOB29,11890 MXN
20 BOB58,23780 MXN
50 BOB145,59450 MXN
100 BOB291,18900 MXN
250 BOB727,97250 MXN
500 BOB1 455,94500 MXN
1000 BOB2 911,89000 MXN
2000 BOB5 823,78000 MXN
5000 BOB14 559,45000 MXN
10000 BOB29 118,90000 MXN