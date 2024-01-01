20 мавританских угий в тихоокеанские франки

Сконвертируйте MRU в XPF по реальному обменному курсу

20 mru
55 xpf

UM1,000 MRU = ₣2,770 XPF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MRU в XPFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,83512,8351
Низкий2,76082,7608
В среднем2,80082,8012
Изменить-2.31%-1.74%
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Соотношение 1 MRU к XPF

За последние 30 дней максимальный курс MRU к XPF составил 2,8351, а минимальный — 2,7608. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,8008. Изменение курса MRU к XPF в процентном соотношении составило -2.31.

За последние 90 дней максимальный курс MRU к XPF составил 2,8351, а минимальный — 2,7608. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,8012. Изменение курса MRU к XPF в процентном соотношении составило -1.74.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мавританских угий в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MRU из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MRU в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мавританских угий

MRU в USD

MRU в EUR

MRU в GBP

MRU в INR

MRU в JPY

MRU в RUB

MRU в AUD

MRU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мавританская угия / Тихоокеанский франк
1 MRU2,76956 XPF
5 MRU13,84780 XPF
10 MRU27,69560 XPF
20 MRU55,39120 XPF
50 MRU138,47800 XPF
100 MRU276,95600 XPF
250 MRU692,39000 XPF
500 MRU1 384,78000 XPF
1000 MRU2 769,56000 XPF
2000 MRU5 539,12000 XPF
5000 MRU13 847,80000 XPF
10000 MRU27 695,60000 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Мавританская угия
1 XPF0,36107 MRU
5 XPF1,80534 MRU
10 XPF3,61068 MRU
20 XPF7,22136 MRU
50 XPF18,05340 MRU
100 XPF36,10680 MRU
250 XPF90,26700 MRU
500 XPF180,53400 MRU
1000 XPF361,06800 MRU
2000 XPF722,13600 MRU
5000 XPF1 805,34000 MRU
10000 XPF3 610,68000 MRU