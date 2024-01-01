История обменного курса мавританская угия–тихоокеанские франки

Обменный курс мавританская угия/тихоокеанские франки сейчас составляет 2,770, отражая изменение в размере -0.018% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мавританская угия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.092% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мавританская угия/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2,774, и минимумом, равным 2,761, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.161% уменьшение стоимости.