10 шри-ланкийских рупий в южно-корейские воны

Сконвертируйте LKR в KRW по реальному обменному курсу

10 lkr
43 krw

1.00000 LKR = 4.27399 KRW

Среднерыночный курс в 17:20
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8567151.073789.17991.452771.657070.9353218.4303
1 GBP1.1672511.25325104.0931.695711.934181.0917521.5123
1 USD0.931350.797925183.05851.353051.543330.8711517.1652
1 INR0.01121330.009606790.012039710.01629030.01858120.01048840.206664

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в южно-корейские воны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и KRW из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в KRW, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийских рупий

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Южно-Корейский вон
1 LKR4.27399 KRW
5 LKR21.36995 KRW
10 LKR42.73990 KRW
20 LKR85.47980 KRW
50 LKR213.69950 KRW
100 LKR427.39900 KRW
250 LKR1068.49750 KRW
500 LKR2136.99500 KRW
1000 LKR4273.99000 KRW
2000 LKR8547.98000 KRW
5000 LKR21369.95000 KRW
10000 LKR42739.90000 KRW
Обменные курсы Южно-Корейский вон / Шри-Ланкийская рупия
1 KRW0.23397 LKR
5 KRW1.16986 LKR
10 KRW2.33973 LKR
20 KRW4.67946 LKR
50 KRW11.69865 LKR
100 KRW23.39730 LKR
250 KRW58.49325 LKR
500 KRW116.98650 LKR
1000 KRW233.97300 LKR
2000 KRW467.94600 LKR
5000 KRW1169.86500 LKR
10000 KRW2339.73000 LKR