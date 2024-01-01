30 000 южнокорейских вон в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте KRW в LKR по реальному обменному курсу

₩1,000 KRW = Sr0,2092 LKR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса KRW к LKR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

LKR
1 KRW в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21690,2293
Низкий0,20890,2089
В среднем0,21290,2203
Изменение-3.56%-4.25%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 KRW к LKR

За последние 30 дней максимальный курс KRW к LKR составил 0,2169, а минимальный — 0,2089. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2129. Изменение курса KRW к LKR в процентном соотношении составило -3.56.

За последние 90 дней максимальный курс KRW к LKR составил 0,2293, а минимальный — 0,2089. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2203. Изменение курса KRW к LKR в процентном соотношении составило -4.25.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график KRW к LKR

Популярные валюты

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9331,3911,5190,77484,3891,3257,185
1 EUR1,07211,4911,6280,8390,4571,4217,701
1 CAD0,7190,67111,0920,55660,6680,9535,165
1 AUD0,6580,6140,91610,5155,5580,8724,73

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из южнокорейских вон в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KRW из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KRW в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для южнокорейских вон

KRW в USD

KRW в EUR

KRW в CAD

KRW в AUD

KRW в GBP

KRW в INR

KRW в SGD

KRW в CNY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Южно-Корейский вон / Шри-Ланкийская рупия
1 KRW0,20921 LKR
5 KRW1,04605 LKR
10 KRW2,09210 LKR
20 KRW4,18420 LKR
50 KRW10,46050 LKR
100 KRW20,92100 LKR
250 KRW52,30250 LKR
500 KRW104,60500 LKR
1000 KRW209,21000 LKR
2000 KRW418,42000 LKR
5000 KRW1 046,05000 LKR
10000 KRW2 092,10000 LKR
20000 KRW4 184,20000 LKR
30000 KRW6 276,30000 LKR
40000 KRW8 368,40000 LKR
50000 KRW10 460,50000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Южно-Корейский вон
1 LKR4,77990 KRW
5 LKR23,89950 KRW
10 LKR47,79900 KRW
20 LKR95,59800 KRW
50 LKR238,99500 KRW
100 LKR477,99000 KRW
250 LKR1 194,97500 KRW
500 LKR2 389,95000 KRW
1000 LKR4 779,90000 KRW
2000 LKR9 559,80000 KRW
5000 LKR23 899,50000 KRW
10000 LKR47 799,00000 KRW