5 долларов Каймановых островов в гернсийские фунты

Сконвертируйте KYD в GGP по реальному обменному курсу

5 kyd
4.76 ggp

1.00000 KYD = 0.95298 GGP

Среднерыночный курс в 12:23
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86651.095391.30221.492671.657910.9636518.6809
1 GBP1.1540711.2642105.3811.722851.913571.1121221.5616
1 USD0.91290.791014183.35821.36281.513660.8797517.0555
1 INR0.01095260.009489340.011996410.01634870.01815850.01055390.204605

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из долларов Каймановых островов в гернсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KYD из выпадающего списка для исходной валюты и GGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KYD в GGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для долларов Каймановых островов

KYD в USD

KYD в INR

KYD в EUR

KYD в SGD

KYD в ZAR

KYD в AUD

KYD в CAD

KYD в GBP

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Гернсийский фунт
1 KYD0.95298 GGP
5 KYD4.76488 GGP
10 KYD9.52977 GGP
20 KYD19.05954 GGP
50 KYD47.64885 GGP
100 KYD95.29770 GGP
250 KYD238.24425 GGP
500 KYD476.48850 GGP
1000 KYD952.97700 GGP
2000 KYD1905.95400 GGP
5000 KYD4764.88500 GGP
10000 KYD9529.77000 GGP
Обменные курсы Гернсийский фунт / Доллар Каймановых островов
1 GGP1.04934 KYD
5 GGP5.24670 KYD
10 GGP10.49340 KYD
20 GGP20.98680 KYD
50 GGP52.46700 KYD
100 GGP104.93400 KYD
250 GGP262.33500 KYD
500 GGP524.67000 KYD
1000 GGP1049.34000 KYD
2000 GGP2098.68000 KYD
5000 GGP5246.70000 KYD
10000 GGP10493.40000 KYD