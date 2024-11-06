История обменного курса кувейтский динар–индонезийские рупии

Обменный курс кувейтских динара/индонезийские рупии сейчас составляет 51 097,300, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.290% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 51 672,700, и минимумом, равным 51 048,300, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.551%.