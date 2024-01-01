科威特第納爾兌印尼盾匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌印尼盾的匯率目前為53,261.400，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.608%。

在過去一星期，科威特第納爾兌印尼盾的匯率波動，在26-07-2024高見53,322.300，並在21-07-2024低見52,939.600。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.267%。