История обменного курса кувейтский динар–гвинейские франки

Обменный курс кувейтских динара/гвинейские франки сейчас составляет 28 106,500, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.025% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/гвинейские франки колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 28 152,200, и минимумом, равным 27 969,900, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.412%.