科威特第納爾兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌幾內亞法郎的匯率目前為28,044.800，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.369%。

在過去一星期，科威特第納爾兌幾內亞法郎的匯率波動，在25-07-2024高見28,216.100，並在23-07-2024低見27,996.100。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.609%。