История обменного курса кувейтский динар–аргентинские песо

Обменный курс кувейтских динара/аргентинские песо сейчас составляет 3 240,410, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.383% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/аргентинские песо колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 3 242,600, и минимумом, равным 3 228,040, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.206%.