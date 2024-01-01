科威特第納爾兌阿根廷比索匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌阿根廷比索的匯率目前為3,037.420，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.491%。

在過去一星期，科威特第納爾兌阿根廷比索的匯率波動，在26-07-2024高見3,041.140，並在21-07-2024低見3,022.580。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.196%。