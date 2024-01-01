История обменного курса киргизский сом–тихоокеанские франки

Обменный курс киргизских сома/тихоокеанские франки сейчас составляет 1,286, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.929% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 1,298, и минимумом, равным 1,275, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.016%.