История обменного курса киргизский сом–узбекские сомы

Обменный курс киргизских сома/узбекские сомы сейчас составляет 148,737, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.523% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/узбекские сомы колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 151,038, и минимумом, равным 148,511, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.923%.