История обменного курса киргизский сом–танзанийские шиллинги

Обменный курс киргизских сома/танзанийские шиллинги сейчас составляет 30,923, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.699% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 31,930, и минимумом, равным 30,908, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.081%.