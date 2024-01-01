吉爾吉斯索姆兌坦桑尼亞先令歷史匯率
歡迎查看吉爾吉斯索姆兌坦桑尼亞先令歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由28-07-2019至28-07-2024）的吉爾吉斯索姆（KGS）兌坦桑尼亞先令（TZS）的歷史匯率走勢。
我們無法以所選的貨幣路線進行匯款
我們正致力解決此問題。請登記以接收最新消息，我們會儘快通知你。
Loading
吉爾吉斯索姆兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄
今日，吉爾吉斯索姆兌坦桑尼亞先令的匯率目前為31.711，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.781%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見31.905，並在22-07-2024低見31.085。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.037%。
如何將吉爾吉斯索姆兌換成坦桑尼亞先令
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇KGS你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇TZS你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前KGS兌TZS的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。