История обменного курса киргизский сом–эсватинские эмалангени

Обменный курс киргизских сома/эсватинские эмалангени сейчас составляет 0,204, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.920% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,208, и минимумом, равным 0,201, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.157%.