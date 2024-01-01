История обменного курса киргизский сом–руандийские франки

Обменный курс киргизских сома/руандийские франки сейчас составляет 15,832, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.297% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/руандийские франки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 16,111, и минимумом, равным 15,832, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.004%.