История обменного курса киргизский сом–румынские леи

Обменный курс киргизских сома/румынские леи сейчас составляет 0,054, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.370% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/румынские леи колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,054, и минимумом, равным 0,053, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.093%.