吉爾吉斯索姆兌羅馬尼亞列伊匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌羅馬尼亞列伊的匯率目前為0.054，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.749%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌羅馬尼亞列伊的匯率波動，在24-07-2024高見0.054，並在22-07-2024低見0.054。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.790%。