История обменного курса киргизский сом–малагасийские ариари

Обменный курс киргизских сома/малагасийские ариари сейчас составляет 53,593, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.372% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 54,338, и минимумом, равным 53,501, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.942%.