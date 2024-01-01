История обменного курса киргизский сом–ливанские фунты

Обменный курс киргизских сома/ливанские фунты сейчас составляет 1 039,390, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.469% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/ливанские фунты колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 1 054,890, и минимумом, равным 1 039,280, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.938%.