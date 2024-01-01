История обменного курса киргизский сом–гвинейские франки

Обменный курс киргизских сома/гвинейские франки сейчас составляет 100,039, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.522% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/гвинейские франки колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 101,585, и минимумом, равным 99,734, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.084%.