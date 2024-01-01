吉爾吉斯索姆兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌幾內亞法郎的匯率目前為101.599，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.144%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌幾內亞法郎的匯率波動，在26-07-2024高見102.204，並在23-07-2024低見100.589。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-1.019%。