История обменного курса киргизский сом–эфиопские быры

Обменный курс киргизских сома/эфиопские быры сейчас составляет 1,418, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.377% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/эфиопские быры колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,430, и минимумом, равным 1,408, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.823%.