История обменного курса эфиопский быр–киргизские сомы

Обменный курс эфиопских быра/киргизские сомы сейчас составляет 0,705, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.379% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/киргизские сомы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,710, и минимумом, равным 0,699, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.830%.