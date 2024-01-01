История обменного курса киргизский сом–колумбийские песо

Обменный курс киргизских сома/колумбийские песо сейчас составляет 50,371, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.760% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/колумбийские песо колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 52,339, и минимумом, равным 50,187, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.198%.