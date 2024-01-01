История обменного курса киргизский сом–канадские доллары

Обменный курс киргизских сома/канадские доллары сейчас составляет 0,016, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.777% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/канадские доллары колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,016, и минимумом, равным 0,016, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.007%.