История обменного курса киргизский сом–ангольские кванзы

Обменный курс киргизских сома/ангольские кванзы сейчас составляет 10,644, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.795% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 10,839, и минимумом, равным 10,623, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.909%.