吉爾吉斯索姆兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌安哥拉寬紮的匯率目前為10.499，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.475%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌安哥拉寬紮的匯率波動，在24-07-2024高見10.557，並在22-07-2024低見10.395。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.948%。