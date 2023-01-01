20 кенийских шиллингов в ангольские кванзы

Сконвертируйте KES в AOA по реальному обменному курсу

20 kes
113,50 aoa

1.00000 KES = 5.67518 AOA

Среднерыночный курс в 13:17 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KES к AOA

1 мин. назад 1 KES → 0 AOA
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859351.0661588.63171.44411.653970.9558518.2098
1GBP1.1636711.24045103.1221.680191.924371.1122921.1869
1USD0.93810.806159183.13251.35451.551350.896617.08
1INR0.01128260.009697280.01202910.01629330.01866120.01078520.205455

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийских шиллингов

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Ангольская кванза
1 KES5.67518 AOA
5 KES28.37590 AOA
10 KES56.75180 AOA
20 KES113.50360 AOA
50 KES283.75900 AOA
100 KES567.51800 AOA
250 KES1418.79500 AOA
500 KES2837.59000 AOA
1000 KES5675.18000 AOA
2000 KES11350.36000 AOA
5000 KES28375.90000 AOA
10000 KES56751.80000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Кенийский шиллинг
1 AOA0.17621 KES
5 AOA0.88103 KES
10 AOA1.76206 KES
20 AOA3.52412 KES
50 AOA8.81030 KES
100 AOA17.62060 KES
250 AOA44.05150 KES
500 AOA88.10300 KES
1000 AOA176.20600 KES
2000 AOA352.41200 KES
5000 AOA881.03000 KES
10000 AOA1762.06000 KES