История обменного курса кенийский шиллинг–ангольские кванзы

Обменный курс кенийских шиллинга/ангольские кванзы сейчас составляет 7,113, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.325% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 7,195, и минимумом, равным 7,083, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.025%.