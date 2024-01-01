10 фунтов Джерси в гондурасские лемпиры
Сконвертируйте JEP в HNL по реальному обменному курсу
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|1 JEP в HNL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|32,2526
|32,2526
|Низкий
|31,2744
|30,5596
|В среднем
|31,6870
|31,4216
|Изменить
|1.75%
|4.48%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к HNL
За последние 30 дней максимальный курс JEP к HNL составил 32,2526, а минимальный — 31,2744. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 31,6870. Изменение курса JEP к HNL в процентном соотношении составило 1.75.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к HNL составил 32,2526, а минимальный — 30,5596. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 31,4216. Изменение курса JEP к HNL в процентном соотношении составило 4.48.
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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в гондурасские лемпиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт Джерси / Гондурасская лемпира
|1 JEP
|31,99190 HNL
|5 JEP
|159,95950 HNL
|10 JEP
|319,91900 HNL
|20 JEP
|639,83800 HNL
|50 JEP
|1 599,59500 HNL
|100 JEP
|3 199,19000 HNL
|250 JEP
|7 997,97500 HNL
|500 JEP
|15 995,95000 HNL
|1000 JEP
|31 991,90000 HNL
|2000 JEP
|63 983,80000 HNL
|5000 JEP
|159 959,50000 HNL
|10000 JEP
|319 919,00000 HNL