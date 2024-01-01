2 000 фунтов Джерси в гватемальские кетсали

Сконвертируйте JEP в GTQ по реальному обменному курсу

2 000 jep
20 038,80 gtq

£1,000 JEP = Q10,02 GTQ

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в GTQПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,090310,0903
Низкий9,80309,6038
В среднем9,92739,8568
Изменить1.95%4.06%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к GTQ

За последние 30 дней максимальный курс JEP к GTQ составил 10,0903, а минимальный — 9,8030. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,9273. Изменение курса JEP к GTQ в процентном соотношении составило 1.95.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к GTQ составил 10,0903, а минимальный — 9,6038. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,8568. Изменение курса JEP к GTQ в процентном соотношении составило 4.06.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Гватемальский кетсаль
1 JEP10,01940 GTQ
5 JEP50,09700 GTQ
10 JEP100,19400 GTQ
20 JEP200,38800 GTQ
50 JEP500,97000 GTQ
100 JEP1 001,94000 GTQ
250 JEP2 504,85000 GTQ
500 JEP5 009,70000 GTQ
1000 JEP10 019,40000 GTQ
2000 JEP20 038,80000 GTQ
5000 JEP50 097,00000 GTQ
10000 JEP100 194,00000 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Фунт Джерси
1 GTQ0,09981 JEP
5 GTQ0,49903 JEP
10 GTQ0,99806 JEP
20 GTQ1,99612 JEP
50 GTQ4,99030 JEP
100 GTQ9,98060 JEP
250 GTQ24,95150 JEP
500 GTQ49,90300 JEP
1000 GTQ99,80600 JEP
2000 GTQ199,61200 JEP
5000 GTQ499,03000 JEP
10000 GTQ998,06000 JEP