История обменного курса фунт Джерси–гватемальские кетсали

Обменный курс фунт Джерси/гватемальские кетсали сейчас составляет 10,019, отражая изменение в размере -0.273% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.596% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 10,111, и минимумом, равным 10,015, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.187% уменьшение стоимости.