1 тысяча фунтов Джерси в бахрейнские динары

Сконвертируйте JEP в BHD по реальному обменному курсу

1 000 jep
486,839 bhd

£1,000 JEP = .د.ب0,4868 BHD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,49050,4905
Низкий0,47580,4657
В среднем0,48170,4781
Изменить1.53%4.35%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к BHD

За последние 30 дней максимальный курс JEP к BHD составил 0,4905, а минимальный — 0,4758. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4817. Изменение курса JEP к BHD в процентном соотношении составило 1.53.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к BHD составил 0,4905, а минимальный — 0,4657. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4781. Изменение курса JEP к BHD в процентном соотношении составило 4.35.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Бахрейнский динар
1 JEP0,48684 BHD
5 JEP2,43420 BHD
10 JEP4,86839 BHD
20 JEP9,73678 BHD
50 JEP24,34195 BHD
100 JEP48,68390 BHD
250 JEP121,70975 BHD
500 JEP243,41950 BHD
1000 JEP486,83900 BHD
2000 JEP973,67800 BHD
5000 JEP2 434,19500 BHD
10000 JEP4 868,39000 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Фунт Джерси
1 BHD2,05407 JEP
5 BHD10,27035 JEP
10 BHD20,54070 JEP
20 BHD41,08140 JEP
50 BHD102,70350 JEP
100 BHD205,40700 JEP
250 BHD513,51750 JEP
500 BHD1 027,03500 JEP
1000 BHD2 054,07000 JEP
2000 BHD4 108,14000 JEP
5000 BHD10 270,35000 JEP
10000 BHD20 540,70000 JEP