История обменного курса исландская крона–франки КФА BCEAO

Обменный курс исландская крона/франки КФА BCEAO сейчас составляет 4,382, отражая изменение в размере 0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.256% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 4,401, и минимумом, равным 4,381, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой 0.183% увеличение стоимости.