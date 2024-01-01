1 исландская крона в вату Вануату

Сконвертируйте ISK в VUV по реальному обменному курсу

1 isk
1 vuv

kr1,000 ISK = VT0,8711 VUV

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в VUVПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,87630,8777
Низкий0,86230,8600
В среднем0,86930,8695
Изменить0.60%0.11%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к VUV

За последние 30 дней максимальный курс ISK к VUV составил 0,8763, а минимальный — 0,8623. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8693. Изменение курса ISK к VUV в процентном соотношении составило 0.60.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к VUV составил 0,8777, а минимальный — 0,8600. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8695. Изменение курса ISK к VUV в процентном соотношении составило 0.11.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в вату Вануату

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и VUV из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в VUV, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландская крона

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Вануату вату
1 ISK0,87110 VUV
5 ISK4,35549 VUV
10 ISK8,71097 VUV
20 ISK17,42194 VUV
50 ISK43,55485 VUV
100 ISK87,10970 VUV
250 ISK217,77425 VUV
500 ISK435,54850 VUV
1000 ISK871,09700 VUV
2000 ISK1 742,19400 VUV
5000 ISK4 355,48500 VUV
10000 ISK8 710,97000 VUV
Обменные курсы Вануату вату / Исландская крона
1 VUV1,14798 ISK
5 VUV5,73990 ISK
10 VUV11,47980 ISK
20 VUV22,95960 ISK
50 VUV57,39900 ISK
100 VUV114,79800 ISK
250 VUV286,99500 ISK
500 VUV573,99000 ISK
1000 VUV1 147,98000 ISK
2000 VUV2 295,96000 ISK
5000 VUV5 739,90000 ISK
10000 VUV11 479,80000 ISK