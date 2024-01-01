История обменного курса исландская крона–уругвайские песо

Обменный курс исландская крона/уругвайские песо сейчас составляет 0,293, отражая изменение в размере 0.034% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.185% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/уругвайские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,295, и минимумом, равным 0,292, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.374% увеличение стоимости.