История обменного курса исландская крона–угандийские шиллинги

Обменный курс исландская крона/угандийские шиллинги сейчас составляет 26,864, отражая изменение в размере -0.114% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.594% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 27,120, и минимумом, равным 26,844, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.434% увеличение стоимости.