История обменного курса исландская крона–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс исландская крона/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,049, отражая изменение в размере -0.088% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.503% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,050, и минимумом, равным 0,049, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.609% уменьшение стоимости.