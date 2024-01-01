История обменного курса исландская крона–тунисские динары

Обменный курс исландская крона/тунисские динары сейчас составляет 0,023, отражая изменение в размере 0.007% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.498% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/тунисские динары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,023, и минимумом, равным 0,023, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.260% увеличение стоимости.